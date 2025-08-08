Зеленский сообщил о деталях разговора с Дональдом Туском

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Как сообщил глава государства, среди основных тем были мирные инициативы, совместное оборонное производство, поддержка украинцев, в частности студентов, а также евроинтеграция.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил детали разговора с Туском

По словам Зеленского, стороны согласились активизировать сотрудничество в сфере безопасности и совместно работать над дипломатическими инициативами, которые касаются мира в Европе. Президент также проинформировал Туска о своем разговоре с Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров, отметив, что сейчас важно координировать действия в общих интересах всех демократических стран Европы.

Отдельно он поднял вопрос о нормативных изменениях в Польше, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов.

"Говорили также о некоторых нормативных изменениях в Польше, которые затронули украинских студентов, украинских абитуриентов. Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", - отметил Зеленский.

Также во время разговора Зеленский и Туск скоординировали позиции относительно переговорного процесса о членстве Украины в Европейском Союзе.

"Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше",- отметил глава государства.

Президент Украины поблагодарил польского премьера за последовательную поддержку.

Напомним, также Владимир Зеленский недавно переговорил с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и достиг определенных договоренностей с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.