Туск заявил о приближении перемирия

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

В пятницу, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. После общения глава польского правительства заявил о приближении "перемирия" между Украиной и Россией.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Туск о приближении "перемирия" между Украиной и Россией

После сегодняшнего телефонного разговора с Зеленским Туск заявил о возможном "замораживании" в полномасштабной войне России против Украины.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже", — сказал Туск.

В то же время он отметил, что во время разговора президент Зеленский был "очень осторожен, но все же оптимистичен".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе и Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", — отметил премьер Польши.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с премьером Польши Дональдом Туском.

Напомним, что накануне лидер Украины провел ряд важных телефонных разговоров с лидерами стран ЕС, среди которых — премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц.