Главная Новости дня Туск заявил, что РФ пытается поссорить Киев и Варшаву

Туск заявил, что РФ пытается поссорить Киев и Варшаву

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:46
РФ пытается поссорить Киев и Варшаву — что говорит Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия всеми способами пытается ссорить Варшаву и Киев и для этого усиливает антиукраинские настроения среди поляков. Рост такого напряжения организован влиянием врага и это часть плана Владимира Путина.

Об этом Дональд Туск написал в Х 12 августа.

Читайте также:

Россия хочет поссорить Киев и Варшаву

"Приближается урегулирование войны в Украине, поэтому Россия делает все, чтобы посеять раздор между Киевом и Варшавой", — заявил Туск.

Он добавил, что антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — сценарий Путина. По словам министра, он "срежиссирован иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же самыми".

null
Скриншот сообщения Дональда Туска

Напомним, в Польше задержали украинку, которая отправляла взрывчатку по почте. Она находится под стражей.

Также мы сообщали, что 8 августа польский премьер поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. После общения Туск заявил о приближении "перемирия" между Украиной и Россией.

Польша провокация война в Украине Россия Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
