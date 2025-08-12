Отправляла взрывчатку посылкой — в Польше задержали украинку

Полиция Польши. Фото: РАР

Польские прокуроры обвинили гражданку Украины в причастности к отправке посылки со взрывчаткой. Министерство иностранных дел держит на контроле эту ситуацию.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Обвинение для украинки в Польше

Издание сообщило, что женщине предъявили обвинения по статье уголовного кодекса. Так, ее подозревают в причинении вреда путем поджога или взрыва.

Отмечается, что на складе курьерской компании в городе Лодзь обнаружили посылку со взрывчаткой. Сейчас подробности относительно возможного мотива не указывается, но женщину задержали и она находится под стражей.

В материале говорится, что в июле прошлого года она участвовала в перевозке посылки, где среди других предметов была взрывчатка и электрические детонаторы. Ее должна была доставить курьерская компания.

После заключения химической экспертизы, прокуроры заявили, что эта конструкция представляла собой так называемую бомбу с кумулятивным зарядом. Посылка и взрывчатка в ней могли "нанести значительный ущерб критической инфраструктуре".

Также известно, что женщина совершила вероятное преступление вместе с еще одним украинцем и двумя россиянами. По данным прокуроров, по этому делу задержали двух человек.

Сейчас европейские службы находятся в состоянии повышенной готовности к подобным посылкам после серии взрывов на курьерских складах в Британии, Германии и вблизи Варшавы в Польше в июле 2024 года. В таких инцидентах западные чиновники обвиняли РФ.

Реакция МИД Украины

Пресс-служба МИД сообщила, что украинку задержали 22 октября 2024 года в Кракове. Ей объявили о подозрении в совершении правонарушения в соответствии с Уголовным кодексом Республики Польша.

"Подозреваемая находится под стражей. Консульское учреждение активно сотрудничает с украинским и польским адвокатами подозреваемой с целью надлежащей защиты ее интересов в суде. Кроме этого консулы на регулярной основе посещают гражданку Украины в пенитенциарном учреждении, жалоб на условия содержания и о состоянии здоровья она не высказывала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что районный суд Лодзинского воеводства назначил очередное судебное заседание на 21 августа. На нем будет присутствовать консульское должностное лицо генконсульства Украины. Также министерство сообщило, что Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает контакт с родственниками задержанной и держу дело на особом контроле.

Напомним, ранее мы писали, какие проверки ждут украинцев при въезде в Польшу. Чтобы избежать задержек, перед поездкой украинцам стоит подготовить документы и знать порядок прохождения контроля.

Также мы сообщали, сколько денег надо иметь на границе с Польшей. Таможенники должны убедиться, что иностранец въезжает на территорию страны с достаточной суммой средств, которых хватит на весь период пребывания.