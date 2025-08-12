Відправляла вибухівку посилкою — у Польщі затримали українку

Поліція Польщі. Фото: РАР

Польські прокурори звинуватили громадянку України у причетності до надсилання посилки з вибухівкою. Міністерство закордонних справ тримає на контролі цю ситуацію.

Про це повідомляє Reuters.

Звинувачення для українки в Польщі

Видання повідомило, що жінці висунули звинувачення за статтею кримінального кодексу. Так, її підозрюють у заподіянні шкоди шляхом підпалу або вибуху.

Зазначається, що на складі кур'єрської компанії у місті Лодзь виявили посилку з вибухівкою. Наразі подробиці щодо можливого мотиву не вказується, але жінку затримали і вона перебуває під вартою.

У матеріалі йдеться, що у липні минулого року вона брала участь у перевезенні посилки, де серед інших предметів була вибухівка та електричні детонатори. Її мала доставити кур'єрська компанія.

Після висновку хімічної експертизи прокурори заявили, що ця конструкція являла собою так звану бомбу з кумулятивним зарядом. Посилка та вибухівка в ній могли "завдати значної шкоди критичній інфраструктурі".

Також відомо, що жінка скоїла ймовірний злочин разом зі ще одним українцем та двома росіянами. За даними прокурорів, у цій справі затримали двох осіб.

Зараз європейські служби перебувають в стані підвищеної готовності до подібних посилок після серії вибухів на кур'єрських складах у Британії, Німеччині та поблизу Варшави у Польщі у липні 2024 року. У таких інцидентах західні чиновники звинувачували РФ.

Реакція МЗС України

Пресслужба МЗС повідомила, що українку затримали 22 жовтня 2024 року у Кракові. Їй оголосили про підозру у вчиненні правопорушення відповідно до Кримінального кодексу Республіки Польща.

"Підозрювана перебуває під вартою. Консульська установа активно співпрацює з українським та польським адвокатами підозрюваної з метою належного захисту її інтересів у суді. Окрім цього консули на регулярній основі відвідують громадянку України в пенітенціарній установі, скарг на умови утримання та щодо стану здоров’я вона не висловлювала", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що районний суд Лодзинського воєводства призначив чергове судове засідання на 21 серпня. На ньому буде присутня консульська посадова особа генконсульства України. Також міністерство повідомило, що Генеральне консульство України у Кракові підтримує контакт з родичами затриманої та тримаю справу на особливому контролі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які перевірки чекають українців при в'їзді в Польщу. Щоб уникнути затримок, перед поїздкою українцям варто підготувати документи та знати порядок проходження контролю.

Також ми повідомляли, скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею. Митники мають переконатися, що іноземець в’їжджає на територію країни з достатньою сумою коштів, яких вистачить на весь період перебування.