Трамп хочет переговоры в Будапеште - Туск напомнил меморандум

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном идею потенциальных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Будапеште, однако официальных подтверждений разговора пока нет.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ходом контактов, Трамп звонил Орбану вечером 19 августа, чтобы выяснить позицию Будапешта по украинской евроинтеграции. Европейские лидеры, по сообщениям медиа, просили Вашингтон использовать свое влияние, чтобы убедить Венгрию отказаться от сопротивления старту переговоров с Украиной.

Собеседники Bloomberg также отметили, что во время разговора поднималась идея возможных будущих переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в столице Венгрии. В то же время ни Белый дом, ни офис венгерского премьера официально факт разговора не подтвердили.

Сообщение Туска в X. Фото: скриншот

"Будапешт? Не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", — написал Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Речь идет о печально известном Будапештском меморандуме 1994 года, которым Москва обязывалась уважать суверенитет и границы Украины. Через 20 лет Россия нарушила эти гарантии, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, а с 2022 года начала полномасштабное вторжение. Именно поэтому Туск видит в предложении Трампа историческую иронию.



Напомним, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз пытается добиться смены правительств в трех государствах. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии и Сербии.

Ранее мы также информировали, что Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия всячески пытается поссорить Варшаву с Киевом, подпитывая антиукраинские настроения среди поляков.