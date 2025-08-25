Зеленский подтвердил подготовку к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной, которые могут состояться при посредничестве США. По словам главы государства, работа продолжтся и в дальнейшем.

Об этом Владимир Зеленский сказал корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

"У нас состоялся ряд встреч. И сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Будет в течение недели много работы", — сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что уже состоялись контакты руководителя Офиса президента с Рубио и другими партнерами, а также обсуждение на уровне министров иностранных дел стран Большой Семерки, включая США. На среду запланирована еще одна встреча, где, по его словам, может быть согласован базовый план по гарантиям безопасности для Украины.

"Я думаю, что до деталей еще нужно время по наработкам. После этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли россияне и на какую конфигурацию. Готовы ли россияне на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров, двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", — пояснил глава государства.

Напомним, 19 августа Белый дом США подтвердил начало подготовки встречи между Зеленским и Путиным. Пока никакие детали относительно нее неизвестны, но некоторые предполагают, что переговоры могут состояться в Стамбуле.

Между тем Россия фактически срывает переговорный процесс, о чем уже высказался Зеленский.