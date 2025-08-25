Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую

Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:26
Зеленский подтвердил подготовку к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной, которые могут состояться при посредничестве США. По словам главы государства, работа продолжтся и в дальнейшем.

Об этом Владимир Зеленский сказал корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

На каком этапе подготовка переговоров между Зеленским и Путиным

"У нас состоялся ряд встреч. И сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Будет в течение недели много работы", — сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что уже состоялись контакты руководителя Офиса президента с Рубио и другими партнерами, а также обсуждение на уровне министров иностранных дел стран Большой Семерки, включая США. На среду запланирована еще одна встреча, где, по его словам, может быть согласован базовый план по гарантиям безопасности для Украины.

"Я думаю, что до деталей еще нужно время по наработкам. После этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли россияне и на какую конфигурацию. Готовы ли россияне на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров, двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", — пояснил глава государства.

Напомним, 19 августа Белый дом США подтвердил начало подготовки встречи между Зеленским и Путиным. Пока никакие детали относительно нее неизвестны, но некоторые предполагают, что переговоры могут состояться в Стамбуле.

Между тем Россия фактически срывает переговорный процесс, о чем уже высказался Зеленский.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры Кит Келлог Марко Рубио
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации