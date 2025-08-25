Трамп назвав війну в Україні "конфліктом особистостей"

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував війну в Україні, назвавши її "великим конфліктом особистостей".

Про це американський лідер заявив під час брифінгу у понеділок, 25 серпня.

Трамп виступив із заявою щодо війни в Україні

За його словами, протистояння між Україною та Росією визначають не лише геополітичні фактори, а й особисті характеристики лідерів країн.

"Ми збираємось покласти цьому кінець теж", — додав Трамп, підкресливши, що США готові шукати шляхи до вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3000 тисяч ракет збільшеного радіуса атаки ERAM.

Раніше Трамп звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що той нібито обмежив можливості України у війні з Росією.