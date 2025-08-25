Трамп назвал войну в Украине "конфликтом личностей"

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну в Украине, назвав ее "большим конфликтом личностей".

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в понедельник, 25 августа.

По его словам, противостояние между Украиной и Россией определяют не только геополитические факторы, но и личные характеристики лидеров стран.

"Мы собираемся положить этому конец тоже", — добавил Трамп, подчеркнув, что США готовы искать пути к решению конфликта.

Напомним, что администрация Трампа одобрила продажу Украине более 3000 тысяч ракет увеличенного радиуса атаки ERAM.

Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы ограничил возможности Украины в войне с Россией.