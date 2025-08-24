Відео
США схвалили продаж Україні понад 3000 ракет ERAM, — WSJ

Дата публікації: 24 серпня 2025 06:48
США продадуть Україні 3350 далекобійних ракет ERAM
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3000 тисяч ракет збільшеного радіусу атаки ERAM. Вони мають прибути вже восени. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

США відправлять Україні ракети, але не власним коштом

За словами двох чиновників США, минулого тижня адміністрація Трампа схвалила продаж 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Вони мають прибути в Україну приблизно через 6 тижнів.

Це озброєння увійде до пакета військової допомоги на 850 млн доларів, який здебільшого фінансують європейські країни. Також до нього увійдуть "інші товари". Як пише WSJ, пакет було відкладено до саміту президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним і зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Кілька чиновників США заявили, щоб ERAM будуть з дальністю дії від 150 до 280 миль (250-450 км). Водночас, для їхнього використання Україні потрібно буде отримати схвалення Пентагону.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що той нібито обмежив можливості України у війні з Росією. Також він анонсував "цікаві часи".

Крім того, Трамп заявив днями, що висловив Путіну невдоволення тим, що РФ вдарила по американському заводу Flex у Мукачевому.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
