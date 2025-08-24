Видео
США одобрили продажу Украине более 3000 ракет ERAM, — WSJ

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 06:48
США продадут Украине 3350 дальнобойных ракет ERAM
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Трампа одобрила продажу Украине более 3000 тысяч ракет увеличенного радиуса атаки ERAM. Они должны прибыть уже осенью.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

Читайте также:

США отправят Украине ракеты, но не за свой счет

По словам двух чиновников США, на прошлой неделе администрация Трампа одобрила продажу 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть в Украину примерно через 6 недель.

Это вооружение войдет в пакет военной помощи на 850 млн долларов, который в основном финансируют европейские страны. Также в него войдут "другие товары". Как пишет WSJ, пакет был отложен до саммита президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несколько чиновников США заявили, чтобы ERAM будут с дальностью действия от 150 до 280 миль (250-450 км). В то же время, для их использования Украине потребуется получить одобрение Пентагона.

Напомним, несколько дней назад Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы ограничил возможности Украины в войне с Россией. Также он анонсировал "интересные времена".

Кроме того, Трамп заявил на днях, что выразил Путину недовольство тем, что РФ ударила по американскому заводу Flex в Мукачево.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
