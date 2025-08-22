Видео
Главная Новости дня Удар по Мукачево — Трамп признался, что сказал об этом Путину

Удар по Мукачево — Трамп признался, что сказал об этом Путину

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 20:49
Удар по американскому предприятию в Мукачево - Трамп выразил недовольство Путину
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что недоволен ударом по американскому заводу Flex в Мукачево. Однако когда именно состоялся разговор между руководителями стран, он не сообщил.

Об этом Трамп сказал во время обращения к нации в Овальном кабинете.

Разговор Трампа с Путиным

Трамп подчеркнул, что ему не нравится все, что связано с этой войной.

"Я сказал ему, что я не рад этому. Мне не нравится все, что связанно с этой войной", — сказал президент США.

Что известно о российском ударе по Flex

Напомним, в ночь на 21 августа российская армия ударила по предприятию в Мукачево Закарпатской области.

В результате обстрела произошел масштабный пожар. Жителей города призвали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

На ракетный удар по предприятию США отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, это полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным.

Впоследствии в сети показали, как выглядит известный замок "Паланок" во время масштабного пожара в Мукачево.

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что оккупанты ранили 19 человек. По его словам, предприятие производит только бытовую технику и никогда не занималось производствами военного оружия или другого назначения.

На массированную атаку также отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который не упомянул о Мукачево и Закарпатье.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Россия точно знала, куда бьет.

В ГСЧС сообщали, что 22 августа в городе продолжается ликвидация российского обстрела.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
