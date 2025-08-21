РФ вдарила по Закарпаттю - реакція Зеленського

РФ знала, куди б’є – Зеленський відреагував на удар по Мукачеву
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Мукачеву на Закарпатті. Там РФ влучила в америнське підприємство.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.
Наслідки нічної атаки
"У частині наших областей тривала робота після російської нічної атаки. Масована атака. Більше 500 дронів було, 574. Були і ракети, зокрема балістика. 40 ракет. Значну частину цього всього наші воїни збили і важливо, що є така у нас можливість. Більше 30 ракет ми збили, десятки "Шахедів" знищені нашими перехоплювачами", — розповів він.
Проте були влучання у різних областях — від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття.
"У Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство виробника електротехніки. І це побутові електроприлади. Росіяни точно знали, куди б’ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака", — каже президент.
Зеленський наголосив, що окупанти вдарили якраз у той час, коли світ очікує від росіян чіткої відповіді щодо перемовин щодо закінчення війни.
Ще головне зі звернення президента:
- Під час атаки російський дрон залетів на територію Польщі.
- Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась.
- Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.
- Ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей.
- Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні треба захищатися.
- Росіяни хочуть "зіскочити" з необхідності проводити зустріч лідерів. Вони не хочуть зупиняти війну.
Нагадаємо, Росія випустила по Україні 614 повітряних цілей — в ПС ЗСУ назвали типи ракет та дронів.
Внаслідок атаки у Львові загинула одна людина, ще десятки отримали поранення.
