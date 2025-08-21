Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ знала, куди б’є – Зеленський відреагував на удар по Мукачеву

РФ знала, куди б’є – Зеленський відреагував на удар по Мукачеву

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 20:40
РФ вдарила по Закарпаттю - реакція Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Мукачеву на Закарпатті. Там РФ влучила в америнське підприємство.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Реклама
Читайте також:

Наслідки нічної атаки

"У частині наших областей тривала робота після російської нічної атаки. Масована атака. Більше 500 дронів було, 574. Були і ракети, зокрема балістика. 40 ракет. Значну частину цього всього наші воїни збили і важливо, що є така у нас можливість. Більше 30 ракет ми збили, десятки "Шахедів" знищені нашими перехоплювачами", — розповів він.

Проте були влучання у різних областях — від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття.

"У Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство виробника електротехніки. І це побутові електроприлади. Росіяни точно знали, куди б’ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака", — каже президент.

Зеленський наголосив, що окупанти вдарили якраз у той час, коли світ очікує від росіян чіткої відповіді щодо перемовин щодо закінчення війни.

Ще головне зі звернення президента:

  • Під час атаки російський дрон залетів на територію Польщі. 
  • Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась.
  • Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.
  • Ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей.
  • Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні треба захищатися.
  • Росіяни хочуть "зіскочити" з необхідності проводити зустріч лідерів. Вони не хочуть зупиняти війну.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 614 повітряних цілей — в ПС ЗСУ назвали типи ракет та дронів.

Внаслідок атаки у Львові загинула одна людина, ще десятки отримали поранення.

Володимир Зеленський Офіс президента Закарпаття Мукачево війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації