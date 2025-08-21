РФ вдарила по Закарпаттю - реакція Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Мукачеву на Закарпатті. Там РФ влучила в америнське підприємство.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Наслідки нічної атаки

"У частині наших областей тривала робота після російської нічної атаки. Масована атака. Більше 500 дронів було, 574. Були і ракети, зокрема балістика. 40 ракет. Значну частину цього всього наші воїни збили і важливо, що є така у нас можливість. Більше 30 ракет ми збили, десятки "Шахедів" знищені нашими перехоплювачами", — розповів він.

Проте були влучання у різних областях — від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття.

"У Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство виробника електротехніки. І це побутові електроприлади. Росіяни точно знали, куди б’ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака", — каже президент.

Зеленський наголосив, що окупанти вдарили якраз у той час, коли світ очікує від росіян чіткої відповіді щодо перемовин щодо закінчення війни.

Ще головне зі звернення президента:

Під час атаки російський дрон залетів на територію Польщі.

Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась.

Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.

Ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей.

Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні треба захищатися.

Росіяни хочуть "зіскочити" з необхідності проводити зустріч лідерів. Вони не хочуть зупиняти війну.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 614 повітряних цілей — в ПС ЗСУ назвали типи ракет та дронів.

Внаслідок атаки у Львові загинула одна людина, ще десятки отримали поранення.