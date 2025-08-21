РФ ударила по Закарпатью - реакция Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российских оккупантов по Мукачево на Закарпатье. Там РФ попала в американское предприятие.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

Последствия ночной атаки

"В части наших областей продолжалась работа после российской ночной атаки. Массированная атака. Более 500 дронов было, 574. Были и ракеты, в том числе баллистика. 40 ракет. Значительную часть этого всего наши воины сбили, и важно, что такая у нас есть возможность. Более 30 ракет мы сбили, десятки "шахедов" уничтожены нашими перехватчиками", — рассказал он.

Однако были попадания в разных областях — от Запорожья до Волынской области и Закарпатья.

"В Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие производителя электротехники. И это бытовые электроприборы. Россияне точно знали, куда бьют. Это был ракетный удар. Мы считаем, что это был целенаправленный удар именно по американской собственности здесь, в Украине. Очень показательный удар, как и вся эта массированная атака", — говорит президент.

Зеленский отметил, что оккупанты ударили как раз в то время, когда мир ожидает от россиян четкого ответа относительно переговоров об окончании войны.

Еще главное из обращения президента:

Во время атаки российский дрон залетел на территорию Польши.

Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась.

Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает.

Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей.

Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне надо защищаться.

Россияне хотят "соскочить" с необходимости проводить встречу лидеров. Они не хотят останавливать войну.

Напомним, Россия выпустила по Украине 614 воздушных целей — в ВС ВСУ назвали типы ракет и дронов.

В результате атаки во Львове погиб один человек, еще десятки получили ранения.