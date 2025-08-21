Мукачево під ударом 21 серпня — атаковано підприємство

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

В ніч проти 21 серпня російські окупанти атакували Мукачево Закарпатської області. Внаслідок атаки стався приліт по одному з підприємств.

Про це у Telegram повідомляє Мукачівська міська рада.

"Увага, шановні мешканці громади! Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, людей закликали зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував як дрони, так і ракети. Вибухи було чути щонайменше у Києві, Луцьку, Львові, Дніпрі, Сумах і не тільки.

Також ми писали, що ввечері, 20 серпня, вибухи пролунали у Харкові. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.