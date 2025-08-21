Мукачево под ударом 21 августа — атаковано предприятие

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на 21 августа российские оккупанты атаковали Мукачево Закарпатской области. В результате атаки произошел прилет по одному из предприятий.

Об этом в Telegram сообщает Мукачевский городской совет.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Мукачево в ночь на 21 августа

"Внимание, уважаемые жители общины! В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, людей призвали сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности.

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил как дроны, так и ракеты. Взрывы были слышны по меньшей мере в Киеве, Луцке, Львове, Днепре, Сумах и не только.

Также мы писали, что вечером, 20 августа, взрывы прогремели в Харькове. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.