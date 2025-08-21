Обстріл Мукачева 21 серпня — кількість постраждалих зросла — фото наслідків

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС Закарпаття

У Мукачеві внаслідок російського обстрілу 21 серпня зросла кількість постраждалих. Армія РФ завдала удару по цивільному підприємству.

Про наслідки повідомили у Національній поліції у четвер, 21 серпня.

Відомо про 15 постраждалих у Мукачеві

За оновленими даними, вже відомо про 15 поранених. Один із них перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій з травмованих має 22 роки, найстаршому — 63.

ДСНС на місці влучання у Мукачеві. Фото: ДСНС Закарпаття

Зруйнована від удару будівля. Фото: ДСНС Закарпаття

Як повідомили у Мукачівській міськраді, до лікарні святого Мартина було госпіталізовано 12 осіб, які постраждали внаслідок обстрілу. Десятьох із них привезли карети "швидкої допомоги", ще двоє звернулися самостійно. Стан усіх пацієнтів оцінюється як стабільний, шестеро продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні.

Медики провели дві невідкладні операції. Наразі двоє пацієнтів перебувають у травматологічному відділенні, один — у хірургічному, ще одна людина проходить лікування у неврологічному відділенні. Крім того, до медзакладу звертаються постраждалі, які зазнали психотравм. Вони також отримують необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Мукачева 21 серпня. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Обстріл Мукачева 21 серпня

Вранці 21 серпня, близько 4:30, російські війська завдали два ракетні удари по промисловому підприємству у Мукачеві. Внаслідок атаки на території об'єкта виникла пожежа.

Ліквідація пожежі на підприємстві. Фото: ДСНС Закарпаття

Як повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, армія РФ вдарила по американському заводу, який виготовляє електроприлади.

Наслідки удару по заводу в Мукачеві. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Ракетний удар по підприємству також прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів", — написав міністр.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ випустила 614 повітряних цілей по Україні.

Крім того, ворог завдав комбінованого удару по Львову — одна людина загинула, ще троє отримали поранення.