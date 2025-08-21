Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Мукачеві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

У Мукачеві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 10:43
Обстріл Мукачева 21 серпня — кількість постраждалих зросла — фото наслідків
Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС Закарпаття

У Мукачеві внаслідок російського обстрілу 21 серпня зросла кількість постраждалих. Армія РФ завдала удару по цивільному підприємству.

Про наслідки повідомили у Національній поліції у четвер, 21 серпня.

Реклама
Читайте також:

Відомо про 15 постраждалих у Мукачеві

За оновленими даними, вже відомо про 15 поранених. Один із них перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій з травмованих має 22 роки, найстаршому — 63.

Обстріл Мукачева - фото
ДСНС на місці влучання у Мукачеві. Фото: ДСНС Закарпаття
Удар по Мукачеву - фото
Зруйнована від удару будівля. Фото: ДСНС Закарпаття

Як повідомили у Мукачівській міськраді, до лікарні святого Мартина було госпіталізовано 12 осіб, які постраждали внаслідок обстрілу. Десятьох із них привезли карети "швидкої допомоги", ще двоє звернулися самостійно. Стан усіх пацієнтів оцінюється як стабільний, шестеро продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні.

Медики провели дві невідкладні операції. Наразі двоє пацієнтів перебувають у травматологічному відділенні, один — у хірургічному, ще одна людина проходить лікування у неврологічному відділенні. Крім того, до медзакладу звертаються постраждалі, які зазнали психотравм. Вони також отримують необхідну допомогу.

Удар по заводу в Мукачеві - фото
Наслідки обстрілу Мукачева 21 серпня. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Обстріл Мукачева 21 серпня

Вранці 21 серпня, близько 4:30, російські війська завдали два ракетні удари по промисловому підприємству у Мукачеві. Внаслідок атаки на території об'єкта виникла пожежа.

Обстріл Мукачева - фото
Ліквідація пожежі на підприємстві. Фото: ДСНС Закарпаття

Як повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, армія РФ вдарила по американському заводу, який виготовляє електроприлади.

Обстріл Мукачева 21 серпня - фото наслідків
Наслідки удару по заводу в Мукачеві. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Ракетний удар по підприємству також прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів", — написав міністр.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ випустила 614 повітряних цілей по Україні.

Крім того, ворог завдав комбінованого удару по Львову — одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

обстріли Мукачево війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації