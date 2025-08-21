Обстрел Мукачево 21 августа - количество пострадавших возросло - фото последствий

Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС Закарпатья

В Мукачево в результате российского обстрела 21 августа возросло количество пострадавших. Армия РФ нанесла удар по гражданскому предприятию.

О последствиях сообщили в Национальной полиции в четверг, 21 августа.

Известно о 15 пострадавших в Мукачево

По обновленным данным, уже известно о 15 раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии. Самой молодой из травмированных — 22 года, самому старшему - 63.

ГСЧС на месте попадания в Мукачево. Фото: ГСЧС Закарпатья

Разрушенное от удара здание. Фото: ГСЧС Закарпатья

Как сообщили в Мукачевском горсовете, в больницу святого Мартина были госпитализированы 12 человек, пострадавших в результате обстрела. Десять из них привезли кареты "скорой помощи", еще двое обратились самостоятельно. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, шестеро продолжают находиться на стационарном лечении.

Медики провели две неотложные операции. Сейчас двое пациентов находятся в травматологическом отделении, один — в хирургическом, еще один человек проходит лечение в неврологическом отделении. Кроме того, в медучреждение обращаются пострадавшие, которые получили психотравмы. Они также получают необходимую помощь.

Последствия обстрела Мукачево 21 августа. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Обстрел Мукачево 21 августа

Утром 21 августа, около 4:30, российские войска нанесли два ракетных удара по промышленному предприятию в Мукачево. В результате атаки на территории объекта возник пожар.

Ликвидация пожара на предприятии. Фото: ГСЧС Закарпатья

Как сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий, армия РФ ударила по американскому заводу, который производит электроприборы.

Последствия удара по заводу в Мукачево. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Ракетный удар по предприятию также прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига в X.

"Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине, после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений", — написал министр.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ выпустила 614 воздушных целей по Украине.

Кроме того, враг нанес комбинированный удар по Львову - один человек погиб, еще трое получили ранения.