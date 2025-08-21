Відео
Головна Новини дня Удар РФ по Мукачеву — у міськраді назвали кількість постраждалих

Удар РФ по Мукачеву — у міськраді назвали кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 08:41
Обстріл Мукачева 21 серпня — кількість постраждалих і наслідки
Наслідки обстрілу Мукачева. Фото: t.me/Mukachivska_rada

Вночі російські війська завдали удару крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачеві. Внаслідок атаки були зруйновані складські приміщення та спалахнула пожежа.

Про це повідомили у Мукачівській міській раді у четвер, 21 серпня.

Читайте також:

Наслідки удару РФ по Мукачеву

Як повідомив міський голова Андрій Балога, ворог завдав прицільного удару по одному з ключових підприємств, яке забезпечувало роботою мешканців міста та району.

Внаслідок атаки на виробництві спалахнула масштабна пожежа. На місці влучання працюють екстрені служби, а мешканців міста просять обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

Станом на 7:00 відомо про 12 постраждалих. До лікарні Святого Мартина каретами швидкої допомоги доставили десятьох постраждалих, ще двоє звернулися до медзакладу самостійно.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають п'ятеро пацієнтів. Один із них був переведений до обласної лікарні.

Медики зазначають, що всім потерпілим своєчасно надали необхідну допомогу. Стан усіх пацієнтів оцінюється як стабільний.

Атака на Мукачево - наслідки
Заява Мукачівської міської ради. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, також в ніч на 21 серпня російська армія вдарила ракетами та БпЛА по Львову.

Крім того, окупанти двічі атакували Запоріжжя — ворог поцілив по об'єтам промислової інфраструктури.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
