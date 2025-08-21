Вибухи у Запоріжжі 21 серпня — пошкоджені об’єкти інфраструктури

Люди оглядають житло після атаки. Фото: Запорізька ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог завдав два удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені кілька об’єктів промислової інфраструктури.

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

Запоріжжя опинилося під атакою Росії 21 серпня

Вибите скло. Фото: Запорізька ОВА

Вибухова хвиля зачепила й житловий сектор — у прилеглих будинках повибивало вікна. Наразі на місцях працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану комбіновану атаку в ніч проти 21 серпня. Сильні вибухи лунали у кількох містах України, зокрема, у Мукачеві під атакою опинилося підприємство.