Вибухи у Запоріжжі 21 серпня — пошкоджені об’єкти інфраструктури

Росія завдала два удари по Запоріжжю — які наслідки
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:26
Люди оглядають житло після атаки. Фото: Запорізька ОВА
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог завдав два удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені кілька об’єктів промислової інфраструктури.
Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.
Запоріжжя опинилося під атакою Росії 21 серпня
Вибухова хвиля зачепила й житловий сектор — у прилеглих будинках повибивало вікна. Наразі на місцях працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану комбіновану атаку в ніч проти 21 серпня. Сильні вибухи лунали у кількох містах України, зокрема, у Мукачеві під атакою опинилося підприємство.
