Взрывы в Запорожье 21 августа — повреждены объекты инфраструктуры

Россия нанесла два удара по Запорожью — какие последствия
Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что враг нанес два удара по Запорожью. В результате атаки повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры.
Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.
Запорожье оказалось под атакой России 21 августа
Взрывная волна задела и жилой сектор — в близлежащих домах выбило окна. Сейчас на местах работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.
Напомним, Россия осуществила массированную комбинированную атаку в ночь на 21 августа. Сильные взрывы раздавались в нескольких городах Украины, в частности, в Мукачево под атакой оказалось предприятие.
