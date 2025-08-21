Видео
Главная Новости дня Россия нанесла два удара по Запорожью — какие последствия

Россия нанесла два удара по Запорожью — какие последствия

Дата публикации 21 августа 2025 07:26
Взрывы в Запорожье 21 августа — повреждены объекты инфраструктуры
Люди осматривают жилье после атаки. Фото: Запорожская ОГА

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что враг нанес два удара по Запорожью. В результате атаки повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры.

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

Читайте также:

Запорожье оказалось под атакой России 21 августа

Выбитое стекло. Фото: Запорожская ОГА

Взрывная волна задела и жилой сектор — в близлежащих домах выбило окна. Сейчас на местах работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.

Напомним, Россия осуществила массированную комбинированную атаку в ночь на 21 августа. Сильные взрывы раздавались в нескольких городах Украины, в частности, в Мукачево под атакой оказалось предприятие.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
