Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по Мукачево — в горсовете назвали количество пострадавших

Удар РФ по Мукачево — в горсовете назвали количество пострадавших

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 08:41
Обстрел Мукачево 21 августа — количество пострадавших и последствия
Последствия обстрела Мукачево. Фото: t.me/Mukachivska_rada

Ночью российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате атаки были разрушены складские помещения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете в четверг, 21 августа.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара РФ по Мукачево

Как сообщил городской голова Андрей Балога, враг нанес прицельный удар по одному из ключевых предприятий, которое обеспечивало работой жителей города и района.

В результате атаки на производстве вспыхнул масштабный пожар. На месте попадания работают экстренные службы, а жителей города просят ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

По состоянию на 7:00 известно о 12 пострадавших. В больницу Святого Мартина каретами скорой помощи доставили десять пострадавших, еще двое обратились в медучреждение самостоятельно.

Сейчас на стационарном лечении находятся пятеро пациентов. Один из них был переведен в областную больницу.

Медики отмечают, что всем пострадавшим своевременно оказали необходимую помощь. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

Атака на Мукачево - наслідки
Заявление Мукачевского городского совета. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, также в ночь на 21 августа российская армия ударила ракетами и БпЛА по Львову.

Кроме того, оккупанты дважды атаковали Запорожье - враг попал по объектам промышленной инфраструктуры.

обстрелы Мукачево война в Украине атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации