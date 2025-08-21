Обстрел Мукачево 21 августа — количество пострадавших и последствия

Последствия обстрела Мукачево. Фото: t.me/Mukachivska_rada

Ночью российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате атаки были разрушены складские помещения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете в четверг, 21 августа.

Последствия удара РФ по Мукачево

Как сообщил городской голова Андрей Балога, враг нанес прицельный удар по одному из ключевых предприятий, которое обеспечивало работой жителей города и района.

В результате атаки на производстве вспыхнул масштабный пожар. На месте попадания работают экстренные службы, а жителей города просят ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

По состоянию на 7:00 известно о 12 пострадавших. В больницу Святого Мартина каретами скорой помощи доставили десять пострадавших, еще двое обратились в медучреждение самостоятельно.

Сейчас на стационарном лечении находятся пятеро пациентов. Один из них был переведен в областную больницу.

Медики отмечают, что всем пострадавшим своевременно оказали необходимую помощь. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

Заявление Мукачевского городского совета. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, также в ночь на 21 августа российская армия ударила ракетами и БпЛА по Львову.

Кроме того, оккупанты дважды атаковали Запорожье - враг попал по объектам промышленной инфраструктуры.