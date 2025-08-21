Обстріл Мукачева 21 серпня — замок Паланок у диму — відео

Пожежа у Мукачеві. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

У Мукачеві триває ліквідація наслідків російського удару по місту в ніч на 21 серпня. Дим охопив один із найвідоміших замків в Україні — "Паланок".

У мережі ширяться відео, який вигляд зараз має старовинна фортеця.

Дим охопив замок "Паланок" у Мукачеві

Під час нічної атаки на місто ворог завдав удару по цивільному підприємству, яке займалося виготовленням електроприладів. На виробництві спалахнула масштабна пожежа, а дим охопив усе місто.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.

У Мукачівській міській раді закликали місцевих мешканців уникнути тривалих прогулянок на відкритому повітрі та зачинити вікна через задимлення.

Нагадаємо, близько 4:30 у місті пролунали потужні вибухи. Попередньо, ворог атакував Мукачеве з балістичного озброєння. Внаслідок удару поранення отримали 15 людей.

Загалом, як повідомили у Повітряних силах, під час нічної атаки армія РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні.