Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Замок "Паланок" в дыму — как Мукачево оправляется от атаки

Замок "Паланок" в дыму — как Мукачево оправляется от атаки

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:09
Обстрел Мукачево 21 августа - замок Паланок в дыму - видео
Пожар в Мукачево. Фото: Закарпатская областная прокуратура

В Мукачево продолжается ликвидация последствий российского удара по городу в ночь на 21 августа. Дым охватил один из самых известных замков в Украине — "Паланок".

В сети распространяются видео, как сейчас выглядит старинная крепость.

Реклама
Читайте также:

Дым охватил замок "Паланок" в Мукачево

Во время ночной атаки на город враг нанес удар по гражданскому предприятию, которое занималось изготовлением электроприборов. На производстве вспыхнул масштабный пожар, а дым охватил весь город.

Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

В Мукачевском городском совете призвали местных жителей избежать длительных прогулок на открытом воздухе и закрыть окна из-за задымления.

Напомним, около 4:30 в городе прогремели мощные взрывы. Предварительно, враг атаковал Мукачево из баллистического вооружения. В результате удара ранения получили 15 человек.

В общем, как сообщили в Воздушных силах, во время ночной атаки армия РФ выпустила более 600 воздушных целей по Украине.

обстрелы Мукачево война в Украине замок атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации