Обстрел Мукачево 21 августа - замок Паланок в дыму - видео

Пожар в Мукачево. Фото: Закарпатская областная прокуратура

В Мукачево продолжается ликвидация последствий российского удара по городу в ночь на 21 августа. Дым охватил один из самых известных замков в Украине — "Паланок".

В сети распространяются видео, как сейчас выглядит старинная крепость.

Во время ночной атаки на город враг нанес удар по гражданскому предприятию, которое занималось изготовлением электроприборов. На производстве вспыхнул масштабный пожар, а дым охватил весь город.

Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

В Мукачевском городском совете призвали местных жителей избежать длительных прогулок на открытом воздухе и закрыть окна из-за задымления.

Напомним, около 4:30 в городе прогремели мощные взрывы. Предварительно, враг атаковал Мукачево из баллистического вооружения. В результате удара ранения получили 15 человек.

В общем, как сообщили в Воздушных силах, во время ночной атаки армия РФ выпустила более 600 воздушных целей по Украине.