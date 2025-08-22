Відео
Головна Новини дня У Мукачеві досі гасять пожежу після атаки Росії — що відбувається

У Мукачеві досі гасять пожежу після атаки Росії — що відбувається

Дата публікації: 22 серпня 2025 09:18
У Мукачеві триває ліквідація пожежі після атаки Росії 21 серпня
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС Закарпаття

Станом на ранок 22 серпня на Закарпатті досі триває ліквідація масштабної пожежі у Мукачеві. Вона спалахнула внаслідок російського обстрілу напередодні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

Читайте також:

У Мукачеві триває гасіння пожежі на підприємстві

За даними ДСНС, роботи з гасіння та розбору завалів розпочали ще вчора ввечері та тривають безперервно.

До ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки. Крім того, на місці працюють два пожежні потяги "Укрзалізниці", які допомагають у подачі води та локалізації займання. Відомо, що в результаті атаки та пожежі постраждала 21 людина.

Нагадаємо, вранці, 21 серпня, у Мукачеві пролунали потужні вибухи — російська ракета влучила у підприємство

Згодом в ОВА повідомили, що дане підприємство збудоване за 100% американських інвестицій та займається виробництвом побутової техніки

На атаку відреагував також президент Володимир Зеленський, який назвав удар цілеспрямованим

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
