В Мукачево до сих пор тушат пожар после атаки России

В Мукачево до сих пор тушат пожар после атаки России

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 09:18
В Мукачево продолжается ликвидация пожара после атаки России 21 августа
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Закарпатья

По состоянию на утро 22 августа на Закарпатье до сих пор продолжается ликвидация масштабного пожара в Мукачево. Он вспыхнул в результате российского обстрела накануне.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читайте также:

В Мукачево продолжается тушение пожара на предприятии

По данным ГСЧС, работы по тушению и разбору завалов начали еще вчера вечером и продолжаются непрерывно.

К ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц спецтехники. Кроме того, на месте работают два пожарных поезда "Укрзализныци", которые помогают в подаче воды и локализации возгорания. Известно, что в результате атаки и пожара пострадал 21 человек.

Напомним, утром, 21 августа, в Мукачево прогремели мощные взрывы - российская ракета попала в предприятие.

Впоследствии в ОВА сообщили, что данное предприятие построено за 100% американских инвестиций и занимается производством бытовой техники.

На атаку отреагировал также президент Владимир Зеленский, который назвал удар целенаправленным.

пожар ГСЧС Закарпатье обстрелы Мукачево
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
