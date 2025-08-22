В Мукачево продолжается ликвидация пожара после атаки России 21 августа

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Закарпатья

По состоянию на утро 22 августа на Закарпатье до сих пор продолжается ликвидация масштабного пожара в Мукачево. Он вспыхнул в результате российского обстрела накануне.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, работы по тушению и разбору завалов начали еще вчера вечером и продолжаются непрерывно.

К ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц спецтехники. Кроме того, на месте работают два пожарных поезда "Укрзализныци", которые помогают в подаче воды и локализации возгорания. Известно, что в результате атаки и пожара пострадал 21 человек.

Напомним, утром, 21 августа, в Мукачево прогремели мощные взрывы - российская ракета попала в предприятие.

Впоследствии в ОВА сообщили, что данное предприятие построено за 100% американских инвестиций и занимается производством бытовой техники.

На атаку отреагировал также президент Владимир Зеленский, который назвал удар целенаправленным.