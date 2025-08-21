Реакція Угорщини на атаку РФ - без конкретних згадок

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: SOVA-news

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на новини про черговий російський удар по Україні. Проте у своїй заяві він не згадав ані про атаку по Мукачеву, ані про постраждале Закарпаття.

Про це повідомляє DW.

Реакція МЗС Угорщини на атаку Росії

У своєму дописі глава угорського МЗС обмежився загальними формулюваннями щодо війни в Україні. Він не уточнив, що мова йде саме про російську атаку на підприємство в Мукачеві.

"Новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше", — написав Петер Сіярто.

Міністр наголосив, що всі сторони повинні докласти максимум зусиль для досягнення мирної угоди. За його словами, це єдиний спосіб зупинити подальше кровопролиття та руйнування.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок спочатку прямо назвав атаку на Мукачево російською, однак згодом видалив згадку про країну-агресора. Його публікація у Facebook змінила формулювання вже за годину після оприлюднення.

У першій версії допису він висловив співчуття пораненим внаслідок "російського ракетного обстрілу" Мукачева, але згодом прикметник "російського" було вилучено.

В іншій частині свого звернення Шуйок підкреслив, що швидке завершення війни відповідає інтересам усього регіону. Він також наголосив на важливості міжнародних дипломатичних зусиль для припинення кровопролиття й висловив надію на мирне врегулювання.

Нагадаємо, що Трамп обговорював із Орбаном можливість проведення переговорів між Путіним та Зеленським у Будапешті.

Раніше ми також інформували, що МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив: Європейський Союз нібито намагається повалити уряди трьох держав. За його словами, йдеться про Угорщину, Словаччину та Сербію.