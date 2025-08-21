Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД Венгрии отреагировал на удар по Мукачево, не упомянув РФ

МИД Венгрии отреагировал на удар по Мукачево, не упомянув РФ

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:10
Реакция Венгрии на атаку РФ - без конкретных упоминаний
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: SOVA-news

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на новости об очередном российском ударе по Украине. Однако в своем заявлении он не упомянул ни об атаке по Мукачево, ни о пострадавшем Закарпатье.

Об этом сообщает DW.

Реклама
Читайте также:

Реакция МИД Венгрии на атаку России

В своей заметке глава венгерского МИД ограничился общими формулировками относительно войны в Украине. Он не уточнил, что речь идет именно о российской атаке на предприятие в Мукачево.

"Новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее", — написал Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что все стороны должны приложить максимум усилий для достижения мирного соглашения. По его словам, это единственный способ остановить дальнейшее кровопролитие и разрушения.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сначала прямо назвал атаку на Мукачево российской, однако впоследствии удалил упоминание о стране-агрессоре. Его публикация в Facebook изменила формулировку уже через час после обнародования.

В первой версии сообщения он выразил соболезнования раненым в результате "российского ракетного обстрела" Мукачево, но впоследствии прилагательное "российского" было изъято.

В другой части своего обращения Шуйок подчеркнул, что быстрое завершение войны отвечает интересам всего региона. Он также отметил важность международных дипломатических усилий для прекращения кровопролития и выразил надежду на мирное урегулирование.

Напомним, что Трамп обсуждал с Орбаном возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским в Будапеште.

Ранее мы также информировали, что МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: Европейский Союз якобы пытается свергнуть правительства трех государств. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии и Сербии.

МИД Венгрия Закарпатье Мукачево Петер Сиярто
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации