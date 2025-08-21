Реакция Венгрии на атаку РФ - без конкретных упоминаний

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: SOVA-news

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на новости об очередном российском ударе по Украине. Однако в своем заявлении он не упомянул ни об атаке по Мукачево, ни о пострадавшем Закарпатье.

Об этом сообщает DW.

Реакция МИД Венгрии на атаку России

В своей заметке глава венгерского МИД ограничился общими формулировками относительно войны в Украине. Он не уточнил, что речь идет именно о российской атаке на предприятие в Мукачево.

"Новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее", — написал Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что все стороны должны приложить максимум усилий для достижения мирного соглашения. По его словам, это единственный способ остановить дальнейшее кровопролитие и разрушения.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сначала прямо назвал атаку на Мукачево российской, однако впоследствии удалил упоминание о стране-агрессоре. Его публикация в Facebook изменила формулировку уже через час после обнародования.

В первой версии сообщения он выразил соболезнования раненым в результате "российского ракетного обстрела" Мукачево, но впоследствии прилагательное "российского" было изъято.

В другой части своего обращения Шуйок подчеркнул, что быстрое завершение войны отвечает интересам всего региона. Он также отметил важность международных дипломатических усилий для прекращения кровопролития и выразил надежду на мирное урегулирование.

