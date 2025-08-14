Відео
Головна Новини дня Сіярто розкритикував Україну за атаку на російський нафтопровід

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 07:55
Сіярто закликав Україну припинити атаки на нафтопровід Дружба
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official/photos

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував атаку України безпілотниками по важливій розподільній станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. За його словами, цей трубопровід забезпечує постачання нафти до Угорщини та має ключове значення для енергетичної безпеки країни.

Про це Петер Сіярто написав у Facebook.

Читайте також:

Петер Сіярто розкритикував Україну за атаки по нафтових об'єктах в Росії 

Сіярто наголосив, що, на його думку, атака на об’єкт, який постачає енергоресурси до його країни, є "особливо прикрою".

"Угорщина нині є постачальником електроенергії номер один для України, без нас українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною. Особливо засмучує в цьому погляді новий напад України на Трубопровід Дружби, який забезпечує Угорщину нафтою і тому відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни", — написав Сіярто. 

Допис Петра Сіярто. Фото: скриншот

Глава МЗС закликав Україну не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та утриматися від атак на інфраструктуру, яка забезпечує країну енергоресурсами, підкресливши, що Будапешт не має жодного відношення до війни.

Нагадаємо, вчора, 13 серпня, у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по нафтопроводі "Дружба" у Брянській області. 

Додамо, що постачання нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба" було погоджено ще торік, у вересні 2024 року. 

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує вести антиукраїнську політику. Місяць тому він висловився, чому Україну не можна інтегрувати в ЄС. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
