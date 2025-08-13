Відео
Головна Новини дня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Росії

ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 11:59
ЗСУ знищили нафтоперекачувальну станцію Унєча у Брянській області РФ
Вибух на НПС. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 13 серпня завдали удару по стратегічному об’єкту російських окупантів у Брянській області Росії. Було уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ

Читайте також:

ЗСУ вдало атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянській області

У Генштабі ЗСУ зауважили, що цей об’єкт забезпечує російську армію пальним.

Зафіксовано масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції, а також вибухи поблизу резервуарного парку та на ділянці, де розташовані магістральні й підпірні насоси.

Станція "Унєча" забезпечує транспортування нафти одразу двома нафтопроводами, маючи щорічну пропускну спроможність до 60 млн тонн сировини. Цей об’єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії.

null
Карта розташування НПС "Унеча". Фото: Forbes

Наразі уточнюються деталі щодо масштабів пошкоджень. У Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує воєнно-економічний потенціал окупантів, щоб зірвати постачання пально-мастильних матеріалів російським військам і змусити агресора припинити війну проти України.

Варто зазначити, що в операції брали участь дрони Головного управління розвідки України. У відомстві додали, що ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба. Даний об'єкт входить до холдингу АК "Транснефтепродукт". Станція займається транспортуванням нафти системою, яка має протяжність майже 9 тис. км. 

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, в СБУ повідомили про успішну атаку на завод із виробництва "Шахедів". 

А нещодавно дрони ГУР успішно атакували нафтопереробний об'єкт за 2000 км від кордону України.

ЗСУ вибух Генштаб ЗСУ Росія нафтопровід Дружба нафтобаза
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
