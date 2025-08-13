ЗСУ знищили нафтоперекачувальну станцію Унєча у Брянській області РФ

Вибух на НПС. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 13 серпня завдали удару по стратегічному об’єкту російських окупантів у Брянській області Росії. Було уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ вдало атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянській області

У Генштабі ЗСУ зауважили, що цей об’єкт забезпечує російську армію пальним.

Зафіксовано масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції, а також вибухи поблизу резервуарного парку та на ділянці, де розташовані магістральні й підпірні насоси.

Станція "Унєча" забезпечує транспортування нафти одразу двома нафтопроводами, маючи щорічну пропускну спроможність до 60 млн тонн сировини. Цей об’єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії.

Карта розташування НПС "Унеча". Фото: Forbes

Наразі уточнюються деталі щодо масштабів пошкоджень. У Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує воєнно-економічний потенціал окупантів, щоб зірвати постачання пально-мастильних матеріалів російським військам і змусити агресора припинити війну проти України.

Варто зазначити, що в операції брали участь дрони Головного управління розвідки України. У відомстві додали, що ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба. Даний об'єкт входить до холдингу АК "Транснефтепродукт". Станція займається транспортуванням нафти системою, яка має протяжність майже 9 тис. км.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, в СБУ повідомили про успішну атаку на завод із виробництва "Шахедів".

А нещодавно дрони ГУР успішно атакували нафтопереробний об'єкт за 2000 км від кордону України.