Дрони СБУ вдруге за тиждень атакували базу зберігання "Шахедів"
Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки України атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу.
Про це інформує пресслужба СБУ у вівторок, 12 серпня, в Telegram.
Дрони СБУ повторно атакували термінал зберігання "Шахедів"
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.
Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.
В СБУ зазначили, що повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "Шахедного" терору України.
"Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", — наголосила Служба безпеки.
Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня цього року.
Нещодавно безпілотники української розвідки атакували завод в російському Оренбурзі.
Раніше українські дрони завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ.
