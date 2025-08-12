Пожежа внаслідок атаки. Ілюстративне фото: pixabay.com

Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки України атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу.

Про це інформує пресслужба СБУ у вівторок, 12 серпня, в Telegram.

Дрони СБУ повторно атакували термінал зберігання "Шахедів"

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.

Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

В СБУ зазначили, що повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "Шахедного" терору України.

"Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", — наголосила Служба безпеки.

Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня цього року.

Нещодавно безпілотники української розвідки атакували завод в російському Оренбурзі.

Раніше українські дрони завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ.