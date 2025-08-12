Відео
Головна Новини дня В РФ уражено завод, який виготовляє важливий компонент для ракет

В РФ уражено завод, який виготовляє важливий компонент для ракет

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 09:54
Дрони ГУР атакували Оренбурзький гелієвий завод
Оренбурзький гелієвий завод. Фото: пресслужба заводу

Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували завод в російському Оренбурзі. Це підприємство єдине в Росії, яке виробляє гелій для ракет.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Читайте також:

Деталі атаки

Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у районі заводу ввечері 12 серпня.

Повідомляється, що близько 20:00 влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там і розташований завод.

Чим важливий завод

Оренбурзький гелієвий завод — єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Річна потужність заводу становить перероблювання близько 15 млрд куб. м природного газу.

Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості. Цей компонент є необхідним для створення тиску в паливних баках, що забезпечує безперебійну подачу палива в двигуни ракети.

Нагадаємо, 10 серпня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ. Підприємство є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури країни-агресора.

Сьогодні РФ здійснила ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Є загиблі та багато поранених.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
