Дрони ГУР атакували Оренбурзький гелієвий завод

В РФ уражено завод, який виготовляє важливий компонент для ракет
Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували завод в російському Оренбурзі. Це підприємство єдине в Росії, яке виробляє гелій для ракет.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.
Деталі атаки
Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у районі заводу ввечері 12 серпня.
Повідомляється, що близько 20:00 влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там і розташований завод.
Чим важливий завод
Оренбурзький гелієвий завод — єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Річна потужність заводу становить перероблювання близько 15 млрд куб. м природного газу.
Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості. Цей компонент є необхідним для створення тиску в паливних баках, що забезпечує безперебійну подачу палива в двигуни ракети.
Нагадаємо, 10 серпня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ. Підприємство є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури країни-агресора.
Сьогодні РФ здійснила ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Є загиблі та багато поранених.
