РФ атакувала навчальний центр ЗСУ

Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Наслідки атаки

"Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різних ступенів тяжкості. Крім того 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", — додали в Сухопутних військах.

Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один з ударів прийшовся на університетську клініку.

Того ж дня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ. Підприємство є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури країни-агресорки.