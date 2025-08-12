Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по территории учебного подразделения ВСУ

РФ ударила по территории учебного подразделения ВСУ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:14
РФ атаковала учебный центр ВСУ
Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Реклама
Читайте также:
допис про удар
Сообщение Сухопутных войск. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", — говорится в сообщении.

Сегодня ночью российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", — добавили в Сухопутных войсках.

Напомним, 10 августа российские оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся на университетскую клинику.

В тот же день Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Предприятие является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры страны-агрессора.

ВСУ оккупанты война в Украине ранение ракетный удар погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации