РФ атаковала учебный центр ВСУ

Сегодня ночью российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", — говорится в сообщении.

В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", — добавили в Сухопутных войсках.

Напомним, 10 августа российские оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся на университетскую клинику.

В тот же день Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Предприятие является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры страны-агрессора.