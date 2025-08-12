Дроны ГУР атаковали Оренбургский гелиевый завод

Оренбургский гелиевый завод. Фото: пресс-служба завода

Дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали завод в российском Оренбурге. Это предприятие единственное в России, которое производит гелий для ракет.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Детали атаки

Местные жители сообщают о серии взрывов в районе завода вечером 12 августа.

Сообщается, что около 20:00 власти перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи. Именно там и расположен завод.

Чем важен завод

Оренбургский гелиевый завод — единственное предприятие по производству гелия в России и одно из крупнейших в Европе. Годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.

Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Этот компонент является необходимым для создания давления в топливных баках, что обеспечивает бесперебойную подачу топлива в двигатели ракеты.

Напомним, 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Предприятие является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры страны-агрессора.

Сегодня РФ осуществила ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Есть погибшие и много раненых.