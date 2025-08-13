Видео
Главная Новости дня ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России

ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:59
ВСУ уничтожили нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ
Взрыв на НПС. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины в ночь на 13 августа нанесли удар по стратегическому объекту российских оккупантов в Брянской области России. Была поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В Генштабе ВСУ отметили, что данный объект обеспечивает российскую армию топливом.

Зафиксирован масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции, а также взрывы вблизи резервуарного парка и на участке, где расположены магистральные и подпорные насосы.

Станция "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти сразу по двум нефтепроводам, имея ежегодную пропускную способность до 60 млн тонн сырья. Этот объект играет важную роль в военной логистике России.

null
Карта расположения НПС "Унеча". Фото: Forbes

Сейчас уточняются детали относительно масштабов повреждений. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает военно-экономический потенциал оккупантов, чтобы сорвать поставки горюче-смазочных материалов российским войскам и заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Стоит отметить, что в операции принимали участие дроны Главного управления разведки Украины. В ведомстве добавили, что ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба. Данный объект входит в холдинг АК "Транснефтепродукт". Станция занимается транспортировкой нефти системой, которая имеет протяженность почти 9 тыс. км.

Напомним, вчера, 12 августа, в СБУ сообщили об успешной атаке на завод по производству "Шахедов".

А недавно дроны ГУР успешно атаковали нефтеперерабатывающий объект в 2000 км от границы Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
