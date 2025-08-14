Сийярто призвал Украину прекратить атаки на нефтепровод Дружба

Сийярто раскритиковал Украину за атаку на российский нефтепровод
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал атаку Украины беспилотниками по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области. По его словам, этот трубопровод обеспечивает поставки нефти в Венгрию и имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.
Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.
Петер Сийярто раскритиковал Украину за атаки по нефтяным объектам в России
Сийярто отметил, что, по его мнению, атака на объект, который поставляет энергоресурсы в его страну, является "особенно обидной".
"Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на Трубопровод Дружбы, который снабжает Венгрию нефтью и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", — написал Сийярто.
Глава МИД призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии и воздержаться от атак на инфраструктуру, которая обеспечивает страну энергоресурсами, подчеркнув, что Будапешт не имеет никакого отношения к войне.
Напомним, вчера, 13 августа, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области.
Добавим, что поставки нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" были согласованы еще в прошлом году, в сентябре 2024 года.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает вести антиукраинскую политику. Месяц назад он высказался, почему Украину нельзя интегрировать в ЕС.
