Сийярто призвал Украину прекратить атаки на нефтепровод Дружба

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official/photos

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал атаку Украины беспилотниками по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области. По его словам, этот трубопровод обеспечивает поставки нефти в Венгрию и имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.

Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Петер Сийярто раскритиковал Украину за атаки по нефтяным объектам в России

Сийярто отметил, что, по его мнению, атака на объект, который поставляет энергоресурсы в его страну, является "особенно обидной".

"Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на Трубопровод Дружбы, который снабжает Венгрию нефтью и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", — написал Сийярто.

Сообщение Петра Сийярто. Фото: скриншот

Глава МИД призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии и воздержаться от атак на инфраструктуру, которая обеспечивает страну энергоресурсами, подчеркнув, что Будапешт не имеет никакого отношения к войне.

Напомним, вчера, 13 августа, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области.

Добавим, что поставки нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" были согласованы еще в прошлом году, в сентябре 2024 года.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает вести антиукраинскую политику. Месяц назад он высказался, почему Украину нельзя интегрировать в ЕС.