Головна Новини дня Удар по Мукачеву — Трамп зізнався, що сказав про це Путіну

Удар по Мукачеву — Трамп зізнався, що сказав про це Путіну

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 20:49
Удар по американському підприємстві у Мукачеві - Трамп висловив невдоволення Путіну
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що незадоволений ударом по американському заводу Flex у Мукачеві. Проте коли саме відбулася розмова між очільниками країн він не повідомив.

Про це Трамп сказав під час звернення до нації в Овальному кабінеті.

Читайте також:

Розмова Трампа з Путіним

Трамп наголосив, що йому не подобається все, що пов'язане з цією війною.

"Я сказав йому, що я не радий цьому. Мені не подобається все з пов'язаного з цією війною", — сказав президент США. 

Що відомо про російський удар по Flex

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російська армія вдарила по підприємству в Мукачево Закарпатської області.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Мешканців міста закликали обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

На ракетний удар по підприємству США відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це повністю цивільний обʼєкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових.

Згодом у мережі показали, який вигляд має відомий замок "Паланок" під час масштабної пожежі в Мукачево.

Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що окупанти поранили 19 осіб. За його словами, підприємство виробляє лише побутову техніку та ніколи не займалося виробництвами військової зброї або іншого призначення. 

На масовану атаку також відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який не згадав про Мукачево та Закарпаття.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Росія точно знала, куди бʼє

У ДСНС повідомляли, що 22 серпня в місті продовжується ліквідація російського обстрілу.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
