Україна
Трамп окреслив роль США у гарантіях безпеки для України

Трамп окреслив роль США у гарантіях безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 19:16
Гарантії безпеки для України — Трамп назвав роль США
Брифінг Дональда Трампа. Фото: AP

Президент Дональд Трамп відповів, яку роль буде відігравати США у майбутніх гарантіях безпеки для України. За його словами, вони здебільшого будуть запорукою європейських країн.

Про це очільник Білого дому заявив під час брифінгу у понеділок, 25 серпня.

Читайте також:

Трамп висловився про гарантії безпеки для України

За словами американського лідера, основні гарантії безпеки для України після закінчення війни мають надати країни Європи. Натомість США виступить у якості "резервної сили".

"Європа має намір надати їм (Україні — ред.) значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що також під час брифінгу президент США назвав війну в Україні "конфліктом особистостей".

Крім того, посол США при НАТО наголосив на тому, що Дональд Трамп має достатньо важелів для припинення війни в Україні, при цьому наголосивши на посиленні дипломатичної та військової підтримки.

США Дональд Трамп Європа війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
