Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Во время переговоров обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины.

Об этом Умеров сообщил в Facebook.

Великобритания подтвердила всестороннюю поддержку Украине

Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином и его преемником — главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

Во время переговоров стороны обсудили ключевые вопросы, в частности получение надежных гарантий безопасности для Украины, усиление обороноспособности страны, долгосрочную поддержку в войне с Россией и максимальное усиление санкционного и политического давления на агрессора.

"Благодарен партнерам за всестороннюю помощь и твердую поддержку, которую Великобритания оказывает Украине", — отметил Умеров.

Напомним, вчера, 24 августа, министр Канады Марк Карни заявил о выделении пакета помощи Украине.

А министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.