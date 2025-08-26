Украина и Британия обсудили гарантии безопасности и влияние на РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Во время переговоров обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины.
Об этом Умеров сообщил в Facebook.
Великобритания подтвердила всестороннюю поддержку Украине
Умеров провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином и его преемником — главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.
Во время переговоров стороны обсудили ключевые вопросы, в частности получение надежных гарантий безопасности для Украины, усиление обороноспособности страны, долгосрочную поддержку в войне с Россией и максимальное усиление санкционного и политического давления на агрессора.
"Благодарен партнерам за всестороннюю помощь и твердую поддержку, которую Великобритания оказывает Украине", — отметил Умеров.
