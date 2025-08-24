Канада надає Україні 2 мільярди доларів на потреби оборони

Марк Карні в Києві. Фото: кадр із відео

Канада передасть Україні на 2 мільярди канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) на озброєння. А також десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам.

Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Марк Карні під час виступу у Києві, передає журналіст Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Заява Карні

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що 1,44 млрд з цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння — шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", — сказав він.

Крім того, Канада допоможе у поверненні викрадених дітей до України.

"Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей", — додав Карні.

Раніше повідомлялося, що Канада готує для України новий пакет допомоги.

Також ми писали, що в честь Дня Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади.