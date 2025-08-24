Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Канада виділила Україна 1,5 млрд доларів — на що підуть кошти

Канада виділила Україна 1,5 млрд доларів — на що підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 16:05
Канада надає Україні 2 мільярди доларів на потреби оборони
Марк Карні в Києві. Фото: кадр із відео

Канада передасть Україні на 2 мільярди канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) на озброєння. А також десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам.

Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Марк Карні під час виступу у Києві, передає журналіст Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Заява Карні

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що 1,44 млрд з цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння — шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", — сказав він.

Крім того, Канада допоможе у поверненні викрадених дітей до України.

"Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей", — додав Карні.

Раніше повідомлялося, що Канада готує для України новий пакет допомоги.

Також ми писали, що в честь Дня Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади.

Канада військова допомога Україна боєприпаси війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації