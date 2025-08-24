Канада предоставляет Украине 2 миллиарда долларов на нужды обороны

Марк Карни в Киеве. Фото: кадр с видео

Канада передаст Украине на 2 миллиарда канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США) на вооружение. А также десятки миллионов на экстренную помощь, создание бомбоубежищ, а также на противодействие кибератакам.

Об этом сообщил премьер-министра Канады Марк Карни во время выступления в Киеве, передает журналист Новини.LIVE.

Заявление Карни

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что 1,44 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения — путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", — сказал он.

Кроме того, Канада поможет в возвращении похищенных детей в Украину.

"Как сопредседатель международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и США, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение детей", — добавил Карни.

Ранее сообщалось, что Канада готовит для Украины новый пакет помощи.

Также мы писали, что в честь Дня Независимости в Украину впервые приехал премьер Канады.