Головна Новини дня Канада готує новий пакет військової допомоги для України

Канада готує новий пакет військової допомоги для України

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:35
Канада передасть Україні озброєння на понад 1 млрд доларів
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: кадр з відео

Україна вже наступного місяця отримає від Канади озброєння на суму понад 1 мільярд доларів. У пакет допомоги увійде багато позицій військового та гуманітарного призначення.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні у промові під час свого візиту до Києва.

Читайте також:

Канада передасть Україні новий пакет допомоги впродовж місяця

За його словами, у новий пакет допомоги увійдуть безпілотники, боєприпаси та бронетехніка.

Крім того, Канада розширить співпрацю з Україною та США у сфері захисту прав людини, зокрема зосередиться на поверненні українських дітей, яких було викрадено під час війни.

Карні наголосив, що підтримка України є пріоритетом для канадського уряду і буде посилюватися надалі.

Нагадаємо, також сьогодні Норвегія оголосила про передачу Україні двох систем ППО Patriot.

А США продасть Україні понад 3 тисячі одиниць ракет дальнього радіуса дії. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
