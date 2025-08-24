Канада передасть Україні озброєння на понад 1 млрд доларів

Канада готує новий пакет військової допомоги для України
Україна вже наступного місяця отримає від Канади озброєння на суму понад 1 мільярд доларів. У пакет допомоги увійде багато позицій військового та гуманітарного призначення.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні у промові під час свого візиту до Києва.
Канада передасть Україні новий пакет допомоги впродовж місяця
За його словами, у новий пакет допомоги увійдуть безпілотники, боєприпаси та бронетехніка.
Крім того, Канада розширить співпрацю з Україною та США у сфері захисту прав людини, зокрема зосередиться на поверненні українських дітей, яких було викрадено під час війни.
Карні наголосив, що підтримка України є пріоритетом для канадського уряду і буде посилюватися надалі.
Нагадаємо, також сьогодні Норвегія оголосила про передачу Україні двох систем ППО Patriot.
А США продасть Україні понад 3 тисячі одиниць ракет дальнього радіуса дії.
