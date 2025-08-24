Канада передасть Україні озброєння на понад 1 млрд доларів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: кадр з відео

Україна вже наступного місяця отримає від Канади озброєння на суму понад 1 мільярд доларів. У пакет допомоги увійде багато позицій військового та гуманітарного призначення.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні у промові під час свого візиту до Києва.

Канада передасть Україні новий пакет допомоги впродовж місяця

За його словами, у новий пакет допомоги увійдуть безпілотники, боєприпаси та бронетехніка.

Крім того, Канада розширить співпрацю з Україною та США у сфері захисту прав людини, зокрема зосередиться на поверненні українських дітей, яких було викрадено під час війни.

Карні наголосив, що підтримка України є пріоритетом для канадського уряду і буде посилюватися надалі.

Нагадаємо, також сьогодні Норвегія оголосила про передачу Україні двох систем ППО Patriot.

А США продасть Україні понад 3 тисячі одиниць ракет дальнього радіуса дії.