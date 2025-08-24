Канада передаст Украине вооружение на более чем 1 млрд канадских долларов

Канада готовит новый пакет военной помощи для Украины
Украина уже в следующем месяце получит от Канады вооружение на сумму более 1 миллиарда канадских долларов. В пакет помощи войдет много позиций военного и гуманитарного назначения.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в речи во время своего визита в Киев.
Канада передаст Украине новый пакет помощи в течение месяца
По его словам, в новый пакет помощи войдут беспилотники, боеприпасы и бронетехника.
Кроме того, Канада расширит сотрудничество с Украиной и США в сфере защиты прав человека, в частности сосредоточится на возвращении украинских детей, которые были похищены во время войны.
Карни подчеркнул, что поддержка Украины является приоритетом для канадского правительства и будет усиливаться в дальнейшем.
Напомним, также сегодня Норвегия объявила о передаче Украине двух систем ПВО Patriot.
А США продаст Украине более 3 тысяч единиц ракет дальнего радиуса действия.
Читайте Новини.LIVE!