Канада передаст Украине вооружение на более чем 1 млрд канадских долларов

Украина уже в следующем месяце получит от Канады вооружение на сумму более 1 миллиарда канадских долларов. В пакет помощи войдет много позиций военного и гуманитарного назначения.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в речи во время своего визита в Киев.

По его словам, в новый пакет помощи войдут беспилотники, боеприпасы и бронетехника.

Кроме того, Канада расширит сотрудничество с Украиной и США в сфере защиты прав человека, в частности сосредоточится на возвращении украинских детей, которые были похищены во время войны.

Карни подчеркнул, что поддержка Украины является приоритетом для канадского правительства и будет усиливаться в дальнейшем.

Напомним, также сегодня Норвегия объявила о передаче Украине двух систем ПВО Patriot.

А США продаст Украине более 3 тысяч единиц ракет дальнего радиуса действия.