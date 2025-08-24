Відео
Україна отримає системи Patriot від Норвегії та Німеччини

Україна отримає системи Patriot від Норвегії та Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 11:27
Норвегія виділить 7 млрд крон на Patriot та радари для України
Підрозділи системи ППО Patriot стоять на військовій базі. Фото ілюстративне: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS

Норвегія оголосила про виділення близько 7 мільярдів норвезьких крон (понад 600 мільйонів євро) на посилення протиповітряної оборони України. Кошти спрямують на спільні зусилля з Німеччиною, що дозволить передати Києву дві системи Patriot із ракетами та інші засоби ППО.

Про це 24 серпня повідомило Міністерство оборони Норвегії у соцмережі X.

Читайте також:

Україна отримає системи ППО та радари

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре наголосив, що метою цього кроку є захист українських міст і цивільного населення від повітряних атак.

"Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та захистити цивільне населення від російських повітряних атак", — зазначив він.

null
Заява Міністерства оборони Норвегії. Фото: скриншот

Окрім Patriot, Норвегія профінансує закупівлю радарів ППО від німецької компанії Hensoldt, а також комплексів від норвезького виробника Kongsberg.

Як підкреслив міністр оборони Туре Сандвік, протиповітряна оборона є ключовим елементом захисту не лише населення, але й військових підрозділів та критичної інфраструктури, тож спільні зусилля з Німеччиною стали ще масштабнішими.

Нагадаємо, на початку серпня була інформація, що Україна може отримати дві системи Patriot.

Також раніше Нідерланди заявили про передачу системи ППО для України.

Тим часом експерт з енергетики заявив, що газові об'єкти в Україні досі не захищені повністю і сказав, скільки систем ППО потрібно для захисту.

Німеччина Норвегія Україна ППО Patriot
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
