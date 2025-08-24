Норвегія виділить 7 млрд крон на Patriot та радари для України

Україна отримає системи Patriot від Норвегії та Німеччини
Норвегія оголосила про виділення близько 7 мільярдів норвезьких крон (понад 600 мільйонів євро) на посилення протиповітряної оборони України. Кошти спрямують на спільні зусилля з Німеччиною, що дозволить передати Києву дві системи Patriot із ракетами та інші засоби ППО.
Про це 24 серпня повідомило Міністерство оборони Норвегії у соцмережі X.
Україна отримає системи ППО та радари
Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре наголосив, що метою цього кроку є захист українських міст і цивільного населення від повітряних атак.
"Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та захистити цивільне населення від російських повітряних атак", — зазначив він.
Окрім Patriot, Норвегія профінансує закупівлю радарів ППО від німецької компанії Hensoldt, а також комплексів від норвезького виробника Kongsberg.
Як підкреслив міністр оборони Туре Сандвік, протиповітряна оборона є ключовим елементом захисту не лише населення, але й військових підрозділів та критичної інфраструктури, тож спільні зусилля з Німеччиною стали ще масштабнішими.
Нагадаємо, на початку серпня була інформація, що Україна може отримати дві системи Patriot.
Також раніше Нідерланди заявили про передачу системи ППО для України.
Тим часом експерт з енергетики заявив, що газові об'єкти в Україні досі не захищені повністю і сказав, скільки систем ППО потрібно для захисту.
