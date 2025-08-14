Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту газової інфраструктури

Установка ППО Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

Останні атаки Росії не вплинули на процес закачування газу до сховищ України. Втім, загроза нищівних атак нікуди не поділася, а Україні досі не вистачає систем протиповітряної оборони для повноцінного захисту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Реклама

Читайте також:

Україна недостатньо захищена системами ППО

Рябцев наголосив, що вище політичне та військове керівництво Росії не зволікає і реагує швидко та агресивно.

"Ми бачимо швидку реакцію Російської Федерації на всі ці плани, тому дуже важливим, надзвичайно важливим є забезпечення інженерно-технічного захисту усіх критичних об'єктів, у тому числі газоперекачувальних станцій, газонаповнювальних. Тобто всіх об'єктів, які забезпечуватимуть як транспортування газу за імпортними контрактами, так і його наступний розподіл між українськими споживачами. Росіяни не будуть зупинятися, оскільки щільність активної оборони у нас є недостатньою", — наголосив експерт.

За його словами, ще раніше на Ставці Верховного Головноомандувача держави озвучувалася потреба у щонайменше 19 сучасних систем ППО типу IRIS-T чи Patriot, аби гарантувати захист енергетичної інфраструктури.

"Інженерно-технічний захист зараз дуже важливий, надзвичайно важливий, інакше всі ці плани використання тих коштів і БРР можуть бути поставлені або на паузу, або взагалі під питання", — підсумував експерт.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні ракет для системи Patriot.

Тим часом журналісти показали, як російський президент Володимир Путін оточив свій палац на Валдаї кількома системами ППО.