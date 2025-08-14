Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту газової інфраструктури

Скільки систем ППО бракує Україні для захисту газових об'єктів
Останні атаки Росії не вплинули на процес закачування газу до сховищ України. Втім, загроза нищівних атак нікуди не поділася, а Україні досі не вистачає систем протиповітряної оборони для повноцінного захисту.
Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
Україна недостатньо захищена системами ППО
Рябцев наголосив, що вище політичне та військове керівництво Росії не зволікає і реагує швидко та агресивно.
"Ми бачимо швидку реакцію Російської Федерації на всі ці плани, тому дуже важливим, надзвичайно важливим є забезпечення інженерно-технічного захисту усіх критичних об'єктів, у тому числі газоперекачувальних станцій, газонаповнювальних. Тобто всіх об'єктів, які забезпечуватимуть як транспортування газу за імпортними контрактами, так і його наступний розподіл між українськими споживачами. Росіяни не будуть зупинятися, оскільки щільність активної оборони у нас є недостатньою", — наголосив експерт.
За його словами, ще раніше на Ставці Верховного Головноомандувача держави озвучувалася потреба у щонайменше 19 сучасних систем ППО типу IRIS-T чи Patriot, аби гарантувати захист енергетичної інфраструктури.
"Інженерно-технічний захист зараз дуже важливий, надзвичайно важливий, інакше всі ці плани використання тих коштів і БРР можуть бути поставлені або на паузу, або взагалі під питання", — підсумував експерт.
Нагадаємо, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні ракет для системи Patriot.
Тим часом журналісти показали, як російський президент Володимир Путін оточив свій палац на Валдаї кількома системами ППО.
