На Валдаї маєток Путіна оточили баштами ППО, які вже зрівнюють з гітлерівськими Flakturm

Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Резиденцію диктатора РФ Путіна на Валдаї, де часто проводить час із його синами їхня мати Аліна Кабаєва, оточили вже 12 позиціями ППО, в основному "Панцирами" на вежах. Користувачі інтерактивних мап вже тролять ці вежі та називають їх на честь гітлерівських — Flakturm.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як виглядає власне ППО Путіна на Валдаї

Мапа з ППО Путіна на Валдаї. Фото: Скриншот

Збирати інформацію про вежі з "Панцирами" навколо валдайської резиденції президента Радіо Свобода розпочало наприкінці 2024 року. А ще у лютому 2023 року видання "Проєкт" розповіло про спеціально збудований для Аліни Кабаєвої будинок поруч із резиденцією Путіна на Валдаї, для якого навіть проклали окрему залізничну гілку.

Позиції ППО на Валдаї. Фото: Скриншот

Журналісти зазначають, що 12 веж із "Панцирами" навколо резиденції Путіна — це лише в п'ять разів менше, ніж кількість позицій ППО в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб.

