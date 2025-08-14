Відео
ППО Путіна на Валдаї краще, ніж у Москві — є інтерактивна мапа

Ua en ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:56
На Валдаї маєток Путіна оточили баштами ППО, які вже зрівнюють з гітлерівськими Flakturm
Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Резиденцію диктатора РФ Путіна на Валдаї, де часто проводить час із його синами їхня мати Аліна Кабаєва, оточили вже 12 позиціями ППО, в основному "Панцирами" на вежах. Користувачі інтерактивних мап вже тролять ці вежі та називають їх на честь гітлерівських — Flakturm.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Як виглядає власне ППО Путіна на Валдаї

ППО Путіна на Валдаї краще, ніж у Москві — є інтерактивна мапа - фото 1
Мапа з ППО Путіна на Валдаї. Фото: Скриншот

Збирати інформацію про вежі з "Панцирами" навколо валдайської резиденції президента Радіо Свобода розпочало наприкінці 2024 року. А ще у лютому 2023 року видання "Проєкт" розповіло про спеціально збудований для Аліни Кабаєвої будинок поруч із резиденцією Путіна на Валдаї, для якого навіть проклали окрему залізничну гілку.

ППО Путіна на Валдаї краще, ніж у Москві — є інтерактивна мапа - фото 2
Позиції ППО на Валдаї. Фото: Скриншот

Журналісти зазначають, що 12 веж із "Панцирами" навколо резиденції Путіна — це лише в п'ять разів менше, ніж кількість позицій ППО в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб.

Раніше стало відомо, що охорону диктатора РФ Путіна під час візиту на Аляску забезпечуватимуть спільно особистий підрозділ безпеки російського президента та американська Секретна служба.

Також повідомлялось, що Китай заявив про необхідність участі в переговорах щодо миру в Україні всіх сторін. Не тільки РФ, США, але й України та ЄС. 

росія володимир путін Москва ППО
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
