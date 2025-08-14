У Китаї підтримали ідею, що у переговорах США та РФ має брати участь Україна та ЄС

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Китай заявив, що в переговорах щодо України мають брати участь усі зацікавлені сторони. При цьому мова йде не тільки про саму Україну, але й про країни ЄС.

Про це заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Newsweek.

Чому участь всіх сторін необхідна

Відповідаючи на питання про плани Трампа і Путіна провести саміт без запрошення представників України чи ЄС, Лінь підкреслив, що сподівається все ж таки на участь всіх сторін в переговорному процесі.

"Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони в установленому порядку візьмуть участь у переговорному процесі й найближчим часом досягнуть справедливого, міцного і міцного", — заявив Лінь Цзянь.

Як заявили в МЗС Китаю, Пекін "підтримує будь-які зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи" і радий бачити, що "Росія та США підтримують контакти, покращують відносини й просувають політичне врегулювання української кризи".

