Україна
Китай висловився про участь України в переговорах США та РФ

Китай висловився про участь України в переговорах США та РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 03:52
У Китаї підтримали ідею, що у переговорах США та РФ має брати участь Україна та ЄС
Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Китай заявив, що в переговорах щодо України мають брати участь усі зацікавлені сторони. При цьому мова йде не тільки про саму Україну, але й про країни ЄС.

Про це заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Newsweek.

Чому участь всіх сторін необхідна

Відповідаючи на питання про плани Трампа і Путіна провести саміт без запрошення представників України чи ЄС, Лінь підкреслив, що сподівається все ж таки на участь всіх сторін в переговорному процесі.

"Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони в установленому порядку візьмуть участь у переговорному процесі й найближчим часом досягнуть справедливого, міцного і міцного", — заявив Лінь Цзянь. 

Як заявили в МЗС Китаю, Пекін "підтримує будь-які зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи" і радий бачити, що "Росія та США підтримують контакти, покращують відносини й просувають політичне врегулювання української кризи".

Раніше повідомлялось, коли може відбутися тристороння зустріч між Зеленським, Трампом і Путіним.

Також Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів проти РФ у випадку, якщо Путін не погодиться на припинення війни в Україні.

росія США Китай володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
