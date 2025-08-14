В Китае поддержали идею, что в переговорах США и РФ должны участвовать Украина и ЕС

Китай высказался об участии Украины в переговорах США и РФ
Китай заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать все заинтересованные стороны. При этом речь идет не только о самой Украине, но и о странах ЕС.
Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Newsweek.
Почему участие всех сторон необходимо
Отвечая на вопрос о планах Трампа и Путина провести саммит без приглашения представителей Украины или ЕС, Линь подчеркнул, что надеется все же на участие всех сторон в переговорном процессе.
"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в установленном порядке примут участие в переговорном процессе и в ближайшее время достигнут справедливого, прочного и крепкого", — заявил Линь Цзянь.
Как заявили в МИД Китая, Пекин "поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса" и рад видеть, что "Россия и США поддерживают контакты, улучшают отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса".
Ранее сообщалось, когда может состояться трехсторонняя встреча между Зеленским, Трампом и Путиным.
Также Дональд Трамп пообещал принять меры против РФ в случае, если Путин не согласится на прекращение войны в Украине.
