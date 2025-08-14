Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Китай высказался об участии Украины в переговорах США и РФ

Китай высказался об участии Украины в переговорах США и РФ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 03:52
В Китае поддержали идею, что в переговорах США и РФ должны участвовать Украина и ЕС
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Китай заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать все заинтересованные стороны. При этом речь идет не только о самой Украине, но и о странах ЕС.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Newsweek.

Реклама
Читайте также:

Почему участие всех сторон необходимо

Отвечая на вопрос о планах Трампа и Путина провести саммит без приглашения представителей Украины или ЕС, Линь подчеркнул, что надеется все же на участие всех сторон в переговорном процессе.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в установленном порядке примут участие в переговорном процессе и в ближайшее время достигнут справедливого, прочного и крепкого", — заявил Линь Цзянь.

Как заявили в МИД Китая, Пекин "поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса" и рад видеть, что "Россия и США поддерживают контакты, улучшают отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса".

Ранее сообщалось, когда может состояться трехсторонняя встреча между Зеленским, Трампом и Путиным.

Также Дональд Трамп пообещал принять меры против РФ в случае, если Путин не согласится на прекращение войны в Украине.

россия США Китай владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации