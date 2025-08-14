В Китае поддержали идею, что в переговорах США и РФ должны участвовать Украина и ЕС

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Китай заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать все заинтересованные стороны. При этом речь идет не только о самой Украине, но и о странах ЕС.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Newsweek.

Почему участие всех сторон необходимо

Отвечая на вопрос о планах Трампа и Путина провести саммит без приглашения представителей Украины или ЕС, Линь подчеркнул, что надеется все же на участие всех сторон в переговорном процессе.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в установленном порядке примут участие в переговорном процессе и в ближайшее время достигнут справедливого, прочного и крепкого", — заявил Линь Цзянь.

Как заявили в МИД Китая, Пекин "поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса" и рад видеть, что "Россия и США поддерживают контакты, улучшают отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса".

