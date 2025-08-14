Видео
ПВО Путина на Валдае лучше, чем в Москве — опубликована карта

ПВО Путина на Валдае лучше, чем в Москве — опубликована карта

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:56
На Валдае имение Путина окружили башнями ПВО, которые уже сравнивают с гитлеровскими Flakturm
Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Резиденцию диктатора РФ Путина на Валдае, где часто проводит время с его сыновьями их мать Алина Кабаева, окружили уже 12 позициями ПВО, в основном "Панцирями" на башнях. Пользователи интерактивных карт уже тролят эти башни и называют их в честь гитлеровских — Flakturm.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также:

Как выглядит собственное ПВО Путина на Валдае

ПВО Путина на Валдае лучше, чем в Москве — опубликована карта - фото 1
Карта с ПВО Путина на Валдае. Фото: Скриншот

Собирать информацию о башнях с "Панцирями" вокруг валдайской резиденции президента Радио Свобода начало в конце 2024 года. А еще в феврале 2023 года издание "Проект" рассказало о специально построенном для Алины Кабаевой доме рядом с резиденцией Путина на Валдае, для которого даже проложили отдельную железнодорожную ветку.

ПВО Путина на Валдае лучше, чем в Москве — опубликована карта - фото 2
Позиции ПВО на Валдае. Фото: Скриншот

Журналисты отмечают, что 12 башен с "Панцирями" вокруг резиденции Путина — это всего в пять раз меньше, чем количество позиций ПВО в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что охрану диктатора РФ Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно личное подразделение безопасности российского президента и американская Секретная служба.

Также сообщалось, что Китай заявил о необходимости участия в переговорах по миру в Украине всех сторон. Не только РФ, США, но и Украины и ЕС.

россия владимир путин Москва ПВО
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
