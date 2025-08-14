На Валдае имение Путина окружили башнями ПВО, которые уже сравнивают с гитлеровскими Flakturm

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Резиденцию диктатора РФ Путина на Валдае, где часто проводит время с его сыновьями их мать Алина Кабаева, окружили уже 12 позициями ПВО, в основном "Панцирями" на башнях. Пользователи интерактивных карт уже тролят эти башни и называют их в честь гитлеровских — Flakturm.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как выглядит собственное ПВО Путина на Валдае

Карта с ПВО Путина на Валдае. Фото: Скриншот

Собирать информацию о башнях с "Панцирями" вокруг валдайской резиденции президента Радио Свобода начало в конце 2024 года. А еще в феврале 2023 года издание "Проект" рассказало о специально построенном для Алины Кабаевой доме рядом с резиденцией Путина на Валдае, для которого даже проложили отдельную железнодорожную ветку.

Позиции ПВО на Валдае. Фото: Скриншот

Журналисты отмечают, что 12 башен с "Панцирями" вокруг резиденции Путина — это всего в пять раз меньше, чем количество позиций ПВО в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 миллионов человек.

